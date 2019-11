Barça: L’avertissement de Valverde à Dembélé

Confronté à de nombreuses absences pour recevoir le Slavia Prague, mardi, en Ligue des champions, le FC Barcelone pourrait s’appuyer sur un trio offensif composé de Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Deux joueurs dont l’entraîneur catalan Ernesto Valverde a évoqué l’apport, lundi en conférence de presse. Non sans lancer un avertissement au second, qui contrairement à son compatriote ne fait pas forcément les efforts défensifs attendus. "Antoine donne beaucoup et apporte beaucoup à l'équipe. Cette partie défensive de son jeu lui correspond bien. Il a déjà marqué des buts et j'espère qu'il en marquera plus, ce n’est pas incompatible", dixit le stratège blaugrana.

Et l’intéressé d’être nettement moins enthousiaste quant à l’ancien Rennais: "Tous les joueurs doivent se battre pour garder leur place quand ils ont la chance d’être sur le terrain. C’est le cas pour Ansu, Luis Suarez, Griezmann, Piqué et n’importe quel joueur. Et c’est pareil pour Dembélé ! Quand il a la chance de jouer, il doit tout faire pour garder sa place et ne pas permettre aux autres de la lui prendre."