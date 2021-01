Barça : Laporta livre ses vérités pour Messi

La campagne bat son plein en vue des prochaines élections présidentielles du Barça et et Lionel Messi est un sujet central manié par les différents candidats. Joan Laporta, ancien président à succès des Blaugrana et favori cette année, se retrouve face à Victor Font et Toni Freixa. S'il concède ne pas encore avoir parlé avec Messi, Laporta est confiant, lui qui voit la Pulga poursuivre l'aventure en Catalogne : "Je n'ai pas parlé avec Messi. Il peut se laisser convaincre mais je pense qu'il veut rester. Cette conversation n'a pas eu lieu parce que la proposition qui doit être faite doit lui convenir. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste.", promet-il, alors que le PSG s'est positionné sur l'Argentin.

Ronald Koeman peine à convaincre depuis son arrivée sur le banc catalan, avec une récente défaite en finale de Supercoupe d'Espagne qui fait tache. Lapora se dit prêt à remplacer le coach batave si besoin. "Koeman a un contrat en cours, mais je suis prêt à prendre des décisions. Si c’est nécessaire, j’ai beaucoup de contacts dans le monde du foot". Une chose est certaines, les choses vont bouger en Catalogne dans les mois à venir...