Barça : La stat qui prouve que Griezmann se sent mieux au Barça

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann réalise actuellement une bien meilleure deuxième saison que la première. C’est une évidence, et cela se voit encore plus sur les derniers matches. En raison des buts qu’il marque, mais aussi de son activité et de sa participation au jeu de l’équipe. Le Mâconnais se sent définitivement mieux dans cette équipe, surtout depuis que Ronald Koeman a changé de système.

Enfin à l'aise dans un système

Depuis le match retour contre le PSG en Ligue des Champions, l’équipe catalane opère dans un schéma en 3-4-2-1 et cela lui réussit bien. Elle n’a pas perdu au Parc (1-1) et a ensuite enchainé deux victoires convaincantes en Liga contre Huesca (4-1) et la Real Sociedad (6-1). Durant ces matches, « Grizou » a eu une moyenne de 53 passes réussies. C’est son meilleur taux depuis qu’il évolue à Nou Camp. A titre d’exemple, sa moyenne sur l’exercice 2020/2021 était jusqu’ici de 39 passes réussies/match. C’est une preuve irréfutable de sa progression et aussi du fait qu’il a trouvé enfin un rôle où il parvient à bien s’exprimer et se rendre utile pour sa formation. Pourvu que ça dure.