Barça : La réponse du président à Messi sur les salaires

Lionel Messi a attesté lundi que les joueurs du Barça n'ont jamais refusé de baisser leurs salaires via un communiqué publié sur son compte Instagram. « Nous avons été surpris qu'à l'intérieur même du club, certains aient tenté de nous mettre la pression pour faire quelque chose que nous avions toujours eu envie de faire depuis le début », a-t-il clarifié, réfutant l'hypothèse d’un manque de solidarité de la part de l’effectif pro.

Messi et ses coéquipiers vont baisser leurs salaires



« Notre volonté a toujours été d'appliquer une baisse de nos salaires car nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous sommes les premiers à avoir TOUJOURS aidé le club quand il nous l'a demandé. (…) Pour notre part, le moment est arrivé d'annoncer que, en plus d'une baisse de 70% de nos salaires durant l'état d'urgence, nous allons aussi apporter notre contribution pour que les employés du club puissent toucher 100% de leurs salaires », avait ajouté La Pulga.



Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a confirmé la version des faits de son joueur vedette : « Ce geste montre son attachement (à Messi, ndlr) au club. En plus de 70% du salaire, les joueurs mettront 2% de plus pour pallier la différence de salaire des travailleurs du club touchés par le chômage partiel. Cette proposition est venue des capitaines, a indiqué le président blaugrana dans des propos accordés à SPORT. Peut-être que les joueurs ont été dérangés par des choses que des gens à l’intérieur et à l’extérieur du club ont dites, mais ils ne disposent pas de toutes les informations. Les négociations n’ont été menées que par Oscar Grau et moi même et nous n’avons rien dit », a ajouté le boss du Barça.



