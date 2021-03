Barça : La moitié de l'effectif a moins de 25 ans

18 ans



Ils sont deux à avoir explosé cette saison au Barça sans être encore majeurs (ils le sont depuis quelques mois)., malheureusement, a vite été stoppé en plein vol à cause d'une grave blessure au genou. Ce qui ne l'empêche pas, après un début de saison exceptionnel, de continuer à faire fantasmer tous les supporters blaugrana. Pour le nouveau président Joan Laporta, il est évident d'en faire une des têtes d'affiche de son projet., lui, était plus inattendu mais a pu s'installer au coeur du jeu, où il est désormais un titulaire indiscutable. Au côté de Sergio Busquets, ce dernier a souvent du mal à soutenir la comparaison. Enfin, seul joueur de l'effectif né en 2003, commence également à pointer le bout de son nez - buteur en Liga il y a deux semaines.(20 ans), avec les absences de Sergi Roberto, est devenu le titulaire du poste de latéral droit. L'Américain est un peu tendre défensivement, mais prometteur. C'est plus difficile pour(22 ans), qui l'a suppléé de temps à autre après la longue indisponibilité de Gerard Piqué et a notamment pris un sacré bouillon face à Kylian Mbappé.(22 ans) a aussi été intégré à la rotation, sans être exceptionnel non plus.Au milieu,(21 ans) peut faire étalage de ses qualités, au contraire de(22 ans) revenu de prêt de Valladolid et complètement barré. Il n'a même jamais été présenté officiellement... Devant,(21 ans) est de plus en plus utilisé et a inscrit trois buts en 21 matchs de Liga. Le troisième gardien(22 ans), issu de la Masia, sera lui à surveiller pour l'avenir., un des joueurs de base qui maintient souvent l'entrejeu du Barça à flot, demeure un jeune (23 ans) et très grand espoir du football mondial. C'est un peu différent concernant le rôle d'(23 ans), que son président - et son coach - portent à nouveau aux nues après un énième retour en grâce. Derrière,(24 ans) a du mal à éclore. Reste enfin le cas de, le seul Barcelonais de 25 ans. Pour lui aussi, sa jeunesse ne doit pas être oubliée, alors qu'il a souffert ces derniers temps après s'être installé très vite comme indéboulonnable.