Joan Laporta a clairement indiqué, par ses propos de samedi, que le FC Barcelone était prêt à monnayer l'une de ses stars au cas où il devrait le faire pour équilibrer ses comptes. Frenkie de Jong est considéré comme le principal candidat au départ du Camp Nou en raison de sa valeur marchande et de l'intérêt que lui porte Manchester United, qui a soumis une offre de 60 millions d'euros plus 20 millions de variables pour recruter le Néerlandais. Son départ potentiel pourrait aider le FC Barcelone à résoudre certains de ses problèmes financiers et, bien que le contrat du Batave se termine en 2026, son avenir reste incertain.

Le joueur préfère rester

"Je préférerais rester à Barcelone, je l'ai déjà dit", a déclaré Frenkie De Jong à ESPN. "Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis enfant. Si d'autres clubs m'appellent, je répondrai à l'appel, bien sûr ; c'est quelque chose que l'on fait toujours. Je ne veux plus parler de rumeurs. Je me sens bien à Barcelone. Il n'y a pas d'accord [avec d'autres clubs] ni rien d'officiel."