Barça : La Ligue des Champions fait rêver Setien

▶ L'entrenador del @fcbarcelona_es, en una entrevista exclusiva amb TV3, repassa tota l'actualitat blaugrana des del confinament de casa seva. Diu que vol guanyar la Lliga jugant, no als despatxos. #JoEmQuedoACasa #HoPassemJunts https://t.co/QVZE3Eda6I

— TV3.cat (@tv3cat) April 15, 2020

Quique Setién ne se sent « pas encore champion »

Après le limogeage d’Ernesto Valverde en janvier dernier, Quique Setién a été parachuté au Nou Camp pour occuper la fonction d’entraineur du FC Barcelone. Une responsabilité importante mais qui ne semble guère l’inhiber. Malgré des débuts plutôt compliqués en Catalogne,Mieux ; il est convaincu de pouvoir faire aussi bien que Pep Guardiola en menant le Barça à un doublé Liga-Ligue des Champions dès sa première saison.Dans un entretien accordé à TV3, l’ancien coach du Betis a assuré qu’il est arrivé chez les champions d’Espagne avec beaucoup d’ambition.« J'ai dit plusieurs fois aux joueurs que je suis pressé, je n'ai pas de temps à perdre et j'aimerais gagner à la fois la Ligue des Champions et la Liga. Bien sûr, j'ai rêvé de remporter ces titres et de me promener à Liencres (sa ville natale) parmi les vaches et avec ses deux coupes dans les mains. J'ai signé un an et demi, et un autre en option, j'espère y parvenir ».Si le championnat espagnol venait à être arrêté complètement, le Barça peut espérer être déclaré champion, vu qu’il est l’actuel leader au classement.Il est préoccupé par des problèmes plus importants. « La situation est ce qu'elle est, je ne sais pas si cela veut dire qu’ils sont d’accord pour nous donner un titre de la Liga, mais je ne me sentirai pas comme un champion même avec deux points de plus qu'à mon arrivée, quand nous étions à égalité avec le Real Madrid, a-t-il confié. C'est une situation très difficile pour tout le monde et ce qui m'inquiète, c'est de trouver une solution au plus vite pour sortir, se faire des câlins entre nous et récupérer les seniors qui souffrent de cette situation plus intensément".