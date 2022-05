Barça : La frustration de Frenkie De Jong

Arrivé au Barça à l'été 2019, Frenkie de Jong est aujourd'hui devenu un élément essentiel de l'équipe mise en place par Xavi. Un statut finalement assez récent car l'ancien de l'Ajax Amsterdam avait connu précédemment quelques périodes de moins bien. Celles-ci avaient alors sonné le réveil des clubs potentiellement intéressés par le milieu néerlandais, le Paris Saint-Germain et Manchester United en tête. Le joueur semble toujours sur la liste des départs potentiels, lui qui évoque par ailleurs une certaine frustration.



Dans la foulée du succès glané dimanche par son équipe face à Majorque (2-1, 34e journée de Liga), Frenkie de Jong a avoué que la saison du FC Barcelone l'avait sur certains points déçu. "Nous sommes deuxièmes du classement désormais, a-t-il constaté au micro de AS. Le premier objectif reste d'accrocher la Ligue des champions. (...) Je suis frustré car nous n'avons pas été bons cette année, mais j'espère que nous continuerons à nous améliorer et que la saison prochaine sera différente."

Memphis et Busquets remettent le Barça à l'endroit :





À quatre journées de la fin du championnat, et à moins d'une catastrophe, les Blaugrana devraient valider leur billet pour la prochaine Ligue des champions, eux qui comptent actuellement neuf points d'avance sur le Betis Seville (5e). En Espagne, les quatre premières places du classement sont qualificatives pour la prestigieuse compétition.