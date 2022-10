Barça : Koundé sans doute trop juste pour le Clasico

Avant son choc contre le Real Madrid, le FC Barcelone est actuellement privé de Memphis Depay, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Ronald Araujo, ainsi que du Français Jules Koundé. Il ne reste donc qu'Eric Garcia et Gerard Piqué comme options naturelles dans l'axe de la défense contre l'Inter et le Real, bien que Marcos Alonso y ait joué contre le Celta Vigo ce week-end.

Koundé va manquer au Barça

Selon Mundo Deportivo, Koundé a travaillé dur pour être prêt pour le Clasico après avoir été blessé avec la France. Le diagnostic initial était pourtant fixé à trois ou quatre semaines. Déjà absent du match contre l'Inter, il semble de plus en plus improbable qu'il soit en mesure de participer à ce Clasico.