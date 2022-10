Pointée comme maillon faible du FC Barcelone, l'arrière-garde catalane enregistre un retour qui devrait lui permettre de gommer ses lacunes. Jules Koundé se trouve dans le groupe de Xavi qui affrontera le Real Madrid, dimanche pour le choc de la neuvième journée de Liga.



Le défenseur central français n'est pas encore assuré de débuter le Clasico, comme l'a laissé entendre Xavi. "Il va très bien, il est à 100% et heureux. Ses sensations sont très bonnes. Il s'est entraîné très dur et il est disponible pour demain", a déclaré samedi l'entraîneur du Barça devant la presse, cité par le média Sport.



Après le nul concédé en milieu de semaine par les Espagnols face à l'Inter en Ligue des champions (3-3), les critiques avaient été nombreuses à l'encontre de Gérard Piqué et de la charnière catalane.