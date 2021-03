Barça : Koeman veut se battre jusqu'au bout

Ronald Koeman pense que la course au titre en Liga se poursuivra jusqu'au bout. Barcelone est actuellement troisième du classement, sept points derrière le leader, l'Atletico Madrid, et un point derrière le Real Madrid, deuxième, mais les Catalans accueillent Huesca lundi soir et pourraient donc passer devant le club merengue. "J'ai toujours dit que c'était une très longue saison", a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d'avant-match, ce dimanche.

Koeman ne lâche rien

«Après avoir perdu contre Cadix, nous avons beaucoup gagné et nous nous sommes améliorés. La course au titre ira jusqu'à la dernière journée et ce sera difficile pour nous, l'Atletico, et le Real Madrid. Nous devons y aller petit à petit et nous verrons", a analysé le coach batave. Le Barça semble avoir trouvé son rythme et semble être la formation la plus convaincante des trois prétendants. Koeman est d'accord. "Il semble que oui, mais nous savons qu'il n'est pas facile de suivre ce rythme de matches, avec cette qualité. L'important est de jouer un match à la fois", a-t-il expliqué. «Aujourd'hui, le soleil brille, mais demain il pourrait pleuvoir. Nous devons maintenir l'énergie, être humbles et continuer sur cette voie. Nous devons nous concentrer plutôt que regarder les autres. Toutes les équipes ont des hauts et des bas, et celles qui ont le moins de bas remportent le titre de champion."