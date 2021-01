Barça : Koeman veut des recrues pour améliorer l'équipe

À

Koeman est satisfait de Dembélé

Messi aime vraiment s'entraîner et jouer, c'est un gagnant. Il s'exprime quand il n'est pas content et aussi quand il se sent heureux pour le résultat et la performance personnelle de l'équipe. Il donne le meilleur de lui-même pour cette équipe

Dembélé va bien, il est confiant et il est heureux. Je l'aime bien. Il a ses qualités en un contre un et il peut jouer des deux côtés. Il est différent de Leo, Griezmann et Trincão. Espérons qu'il continue pour pouvoir jouer beaucoup plus de matchs", a glissé le coach du FC Barcelone.

Le FC Barcelone semble en mesure de pouvoir enclencher une dynamique, alors que le club catalan reste sur 7 matchs consécutifs sans défaites en Liga. Troisième du championnat d'Espagne, à cinq points du Real et 7 de l'Atlético Madrid, leader, l'équipe dirigée par Ronald Koeman se déplacera à Grenade, samedi (18h30). Mais c'est surtout du mercato dont il a été question, en conférence de presse ce vendredi. Le technicien hollandais aspire à recruter afin de garnir un effectif qu'il juge trop restreint., a-t-il assuré, avant de tempérer : "C'est ce que je pense, mais je comprends la situation du club. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et nous attendrons l'année prochaine."Un autre thème évoqué a été Lionel Messi, auteur d'un doublé salvateur lors de la victoire face à l'Athletic Bilbao, mercredi soir en Coupe du Roi (2-3) . "", a expliqué Koeman. Par ailleurs, Ousmane Dembélé a eu droit aux encouragements de son entraîneur, lui dont le profil est bien particulier dans l'effectif du Barça, de par sa capacité à apporter de la profondeur. "