Barça : Koeman sur le banc ?

Quique Setién est sur un siège éjectable au mécanisme défectueux au FC Barcelone depuis l'humiliation subie en quarts de finale de C1 face au Bayern Munich sur un score de 8-2, lui qui peut sauter à tout moment. Les dirigeants du Barça ont une liste pléthorique de candidats pour remplacer le coach espagnol et tout en haut de cette liste se trouve le nom de Ronald Koeman. En tout cas selon une indiscrétion de Sky Italia et de son journaliste vedette Gianluca Di Marzio. Actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a permis aux Oranje de se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2020 et a également atteint en 2019 la finale de la première Ligue des nations, s'inclinant face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Son profil d'ancien joueur serait également très apprécié par les décideurs Blaugrana.