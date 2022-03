Barça : Koeman ne méritait pas ça

Tout comme Ronald Koeman, Henrik Larsson est très apprécié pour son passage à Barcelone en tant que joueur, où il a contribué à offrir une deuxième Ligue des Champions au club. Dans un entretien accordé au journal suédois Fotballskanalen, Larsson a souligné que tout allait plus ou moins bien jusqu'à l'arrivée de Joan Laporta. "Au cours de la première saison, tout allait bien jusqu'en mars, lorsque nous avons perdu contre Grenade à domicile. Après cela, nous avons senti moins de soutien de la part d'en haut, après que Laporta soit devenu président. Et ça a continué comme ça jusqu'à l'été. Nous sommes partis en vacances et nous ne savions pas si nous allions continuer après cela."

Larsson défend Koeman

Il a été largement rapporté à l'époque que Joan Laporta cherchait un remplaçant à Koeman, demandant au Néerlandais de lui laisser du temps pour le faire. Après avoir été incapable de trouver un autre candidat, Koeman a conservé son poste. "Nous n'avons eu une décision que très tard. C'est dommage. Ce n'est pas si important pour moi, mais traiter Ronald Koeman comme ça, il ne le méritait pas. Après tout le travail que nous avons fait, le nettoyage que Ronald faisait pour rendre les choses possibles, donc je pense que c'était injuste de ne pas être prévenu [qu'il allait être limogé]."