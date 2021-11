Joan Laporta et son conseil d'administration ont décidé, après la défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano à Vallecas jeudi dernier, que le poste de Ronald Koeman comme entraîneur du FC Barcelone n'était plus justifié. Selon un rapport de Sport, le club doit désormais régler ce qu'il doit au Néerlandais suite à son licenciement. À l'heure actuelle, ce montant s'élève à 12 millions d'euros. Dans le camp de Koeman, on dit qu'il n'a pas l'intention de céder à Barcelone un seul centime de cette somme.

12 M€ pour Koeman

Le FC Barcelone a proposé une somme comprise entre 7 et 8 millions d'euros, mais Koeman veut réclamer la totalité des 12 millions d'euros. Son argument est que cela fait partie d'un contrat signé que les deux parties ont accepté, même si cela n'a pas été convenu avec le conseil d'administration existant. La situation pourrait devenir compliquée pour Barcelone, dont la situation financière est très mauvaise. Le club catalan est en grande difficulté et c'est par manque de fonds qu'il a dû laisser son meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que de prolonger avec Barcelone comme il le souhaitait.