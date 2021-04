Le club catalan, qui fait partie des 12 clubs fondateurs de cette Super Ligue européenne créée dimanche dernier, a dû mettre de côté cette nouvelle compétition.à la suite de critiques intenses de la part des fans et des politiciens. Le président du FC Barcelone Joan Laporta a annoncé hier que seuls les Socios du club devraient décider si Barcelone doit s'engager dans cette Super Ligue.Mais l'équipe de Lionel Messi va d'abord se concentrer pour préparer son match de championnat face à Getafe ce jeudi. Son entraîneur Ronald Koeman s'est notamment attaqué à la fois à l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, et à la Ligue espagnole, affirmant que des réformes, y compris moins de matches, étaient nécessaires.Le Néerlandais a ainsi déclaré en conférence de presse être du même avis que Pep Guardiola, son homologue cityzen et ancien coach des Blaugrana : "Des propos forts et appuyés par un tacle sur les organisations nationales et européennes. "Le nombre de matches dans une saison est incroyable. Les joueurs ont dû disputer beaucoup de compétitions. Tout le monde parle de la Super League, de la Champions League... maisEn Liga, c'est pareil. Demain nous jouons à 22h... Il faut protéger les joueurs." Les joueurs de Barcelone devront toutefois être attentifs pour leur prochain match et glaner les trois points pour espérer s'accrocher à l'Atlético Madrid, leader de la Liga.