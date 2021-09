L'entraîneur néerlandais Ronald Koeman a opté pour d'autres jeunes joueurs depuis le début de la saison, ce qui signifie que Riqui Puig n'a pas joué une seule minute jusqu'à présent, il attend néanmoins beaucoup plus de lui. "Il doit améliorer de nombreux aspects de son jeu", a déclaré Koeman avant le match contre Grenade. "Il s'est échauffé l'autre jour car il avait une chance d'entrer en jeu, mais j'ai dû faire entrer quelqu'un d'autre à cause de la blessure de Jordi Alba. Il doit travailler dur comme n'importe quel autre jeune joueur".

Koeman sans pitié sur ses choix

Koeman a loué les talents d'autres jeunes joueurs comme Ansu Fati et Alejandro Balde, et n'a pas peur d'opter pour la jeunesse. "Je n'ai pas du tout peur de faire débuter de jeunes joueurs, mais en faire jouer six en ce moment n'est pas bon", a-t-il déclaré. "Ils participeront, cependant, et auront leurs minutes. Il est difficile de dire quand ils joueront davantage. Vous devez travailler avec eux.