Barça : Koeman évoque son futur et Laporta

Des informations ont été publiées ces dernières semaines dans la presse selon lesquelles Koeman pourrait renouveler son contrat à Barcelone, à condition que certains critères soient remplis au préalable, mais la façon dont les médias en ont parlé n'a pas été du goût du Néerlandais. "Avec Laporta, notre relation est bonne et s'il y a des choses à discuter, nous en parlons", a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d'avant-match de lundi, avant le début de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi. "Nous voulons le meilleur pour le club, mais il y a des choses dont nous parlons. Il n'y a pas de problème avec le président.

"Une relation parfaite"

"La relation est parfaite, il n'y a pas de plaintes. Il y a eu des petites choses, nous en avons parlé et nous sommes parvenus à un accord." Lorsqu'on lui a posé une autre question relative à son éventuel renouvellement, Koeman a souligné que le plus important était de gagner des matches. "Il n'y a pas de conditions dans mon contrat, mais je ne veux plus en parler", a noté Koeman. "Comme tout entraîneur, pour être le patron de Barcelone, il faut gagner des matchs. Nous sommes dans une période de changement, le reste n'est pas important. Mon avenir n'est pas important, mais l'avenir du club et de l'équipe l'est."