Barça : Koeman enfonce Griezmann

Sans Griezmann, le Barça a bien débuté 2021 avec un court succès acquis à Huesca lors du weekend (1-0). Le champion du monde 2018 a de nouveau été laissé sur le banc à El Alcoraz. Alors que Messi effectuait son retour, Ronald Koeman avait choisi de laisser l'ancien joueur de la Sociedad en dehors de son onze de départ et le Français n'a fait son entrée qu'à dix minutes de la fin. Ce n'est plus une surprise de voir Griezmann sur le banc au Barça, mais les propos de Koeman après la rencontre confirment que l'attaquant a des raisons de s'inquiéter sur cette deuxième partie de saison. "Je fais confiance à tous les joueurs de notre équipe", a déclaré le Batave. "Mais si nous avons trois milieux de terrain, il n'y a de place que pour trois attaquants. Avec Leo [Messi] sur l'aile, nous avons choisi quelqu'un comme [Ousmane] Dembele, ensuite, il y a le choix entre Martin [Braithwaite] ou Antoine devant et Martin a bien joué".

Griezmann désormais derrière Braithwaite

Antoine Griezmann est donc désormais derrière Martin Braithwaite dans l'ordre hiérarchique des attaquants du Barça, mais il y a pire. Le club catalan cherche un numéro 9 sur la demande de son coach, ce qui pousserait l'ancienne star de l'Atlético Madrid aux oubliettes. "Il nous manque un n 9, mais ce n'est pas à propos du remplacement d'Antoine. Nous avons beaucoup de matchs et nous avons besoin de tous nos joueurs. Nous avons dit à plusieurs reprises que nous avons besoin de quelqu'un devant pour ajouter plus de concurrence et marquer des buts", a encore asséné le tacticien néerlandais, alors que Griezman ne semble pas avoir toute sa confiance au vu de ses décisions récentes. Contre Eibar, alors que l'équipe était mené à domicile, le Français avait en effet été remplacé par l'ailier Francisco Trincao. Griezmann n'a pas joué contre le Real Valladolid et lors des matchs précédents, contre Valence et la Real Sociedad, il avait été remplacé au milieu de la seconde période, lui qui culmine à seulement trois buts en 15 apparitions en Liga.



