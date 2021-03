🚨 ÚLTIMA HORA 🚨@RonaldKoeman, confirmat un any més a la banqueta del Barça després d'una trobada amb @JoanLaportaFCBhttps://t.co/76Zj5jnu0E

— Esport3 (@esport3) March 23, 2021

Koeman a convaincu tout son monde

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, Ronald Koeman n’était pas sûr de poursuivre son aventure à la tête du Barça au-delà de l’exercice en cours. Désormais c’est le cas. Si l’on se fie à ce que rapporte Catalunya Radio,A moins d’une catastrophe, il sera toujours en place du côté du Nou Camp en 2021/2022.La solution de la stabilité a donc séduit Joan Laporta, le nouveau patron du club. Ce dernier est prêt à faire confiance à Koeman, d’autant plus que ce dernier a le soutien de tout le vestiaire.. Koeman a donc une belle cote et celle-ci ne fera que grimper si jamais les Blaugrana réalisent une belle fin de campagne. Ils sont, certes, éliminés de la Ligue des Champions mais restent en course pour aller chercher le doublé national Championnat – Coupe.