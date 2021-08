Auteur du but de l'égalisation pour le Barça à San Mames samedi soir, pour le compte de la 2e journée de Liga, Memphis Depay s'en veut. "J'aurais pu marquer deux buts", a-t-il déclaré à Barça TV. "En fin de compte, je l'ai fait du pied gauche. Je suis très content d'avoir marqué, d'avoir marqué mon premier but, mais déçu de ne pas avoir marqué la deuxième opportunité que j'ai eue." L'international néerlandais est pourtant devenu le premier joueur du Barça à fourni une passe décisive et marquer un but lors de chacune de ses deux premières apparitions en Liga depuis Cesc Fàbregas et Alexis Sánchez en 2011-12.

"C'est pour ça que nous l'avons signé"

Son coach, Ronald Koeman, était cependant satisfait du match de son compatriote, qu'il évoque dans des termes élogieux en conférence de presse : "Il a marqué un grand but et a eu une occasion pour un autre. Nous devons souligner l'attitude de l'équipe après avoir pris un but. Memphis a de l'efficacité, de la vitesse, de la force. C'est un grand joueur, c'est pourquoi nous l'avons signé. Il faut avoir de la personnalité, ici la demande est plus grande et il le prend bien."