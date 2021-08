Trois matches joués et aucun geste décisif réussi. Tel est le triste bilan d’Antoine Griezmann en ce début de saison avec le FC Barcelone. Alors que l’autre star offensive, Memphis Depay, fait plus que répondre aux attentes, le Français se retrouve dans le dur et cela ne diffère pas vraiment de ce qu’il avait vécu lors des campagnes précédentes.

Koeman continue de le défendre

Le départ de Lionel Messi aurait pourtant dû servir la cause du champion du monde. Mais, il n’en est rien. Le Mâconnais ne parvient pas à se libérer totalement, et l’attitude du public du Nou Camp à son encontre ne fait rien pour arranger la situation. Les socios blaugrana le conspuent à la moindre occasion, lui reprochant son rendement en dents de scie mais aussi le divorce avec la Pulga.



Pour Griezmann, rien ne va plus. Mais, au moins, le Français peut compter sur l’appui de son entraineur, Ronald Koeman. Ce dernier continue de le soutenir contre vents et marrées et il l’a encore fait après le match du week-end contre Getafe (2-1). "On peut siffler s’il n’a pas la bonne attitude ou s’il ne travaille pas, mais Antoine a eu des difficultés dans le jeu, a confié le technicien néerlandais. Il n’a pas eu autant d’opportunités qu’on peut l’espérer, mais ce n’est qu’un match. On peut lui demander de marquer quatre buts… Mais on n’a pas non plus créé les situations pour lui. Au contraire en seconde période, on a perdu beaucoup de ballons ». Des mots que « Grizou » a certainement dû apprécier. Mais l’aideront-ils à se relancer après son retour de sélection ? Ce n’est pas aussi sûr.