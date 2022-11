Franck Kessié ne manque pas de concurrence pour une place de titulaire au Barça avec Frenkie de Jong, Pedri, Gavi et Sergio Busquets devant lui dans la hiérarchie. Seuls Hector Bellerin, Memphis Depay et Pablo Torre ont joué moins de minutes que l'international ivoirien. Les deux premiers ont également été blessés pendant une grande partie de la saison.

Un retour en Serie A ?

Selon Calciomercato, plusieurs clubs de Serie A seraient intéressés par le retour de Franck Kessié dans le football italien. Ce serait probablement sur la base d'un prêt. Franck Kessié, qui vient d'arriver, ne voudra sans doute pas renoncer à son expérience si rapidement, lui qui s'est engagé pour un bail de quatre ans. Barcelone est également satisfait de son attitude et de ses efforts. Cependant, son retour en Italie pourrait se produire si Barcelone souhaite dégraisser sa masse salariale.