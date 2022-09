Des rapports provenant d'Angleterre ont lié le Barça à un mouvement pour le milieu de terrain italien de Chelsea, Jorginho. Le vainqueur de la Ligue des Champions est en fin de contrat l'été prochain et Sport a repris une information de The Sun selon laquelle les Catalans seraient intéressés par un retour à Chelsea pour faire leurs emplettes l'été prochain.

Le Barça veut encore acheter

Mateu Alemany a déjà montré son appétit pour les transferts gratuits cet été, en obtenant Andreas Christensen et Franck Kessie. Le fait que Sergio Busquets ne rajeunisse pas est également un sujet de débat au Camp Nou. Frenkie de Jong doit encore montrer qu'il est capable de reprendre ce rôle au niveau du milieu de terrain, il est possible qu'Alemany voit Jorginho comme une option plausible pour remplir cette tâche. Le nom de Busquets a également été évoqué pour un transfert en MLS l'été prochain.



Il convient d'ajouter une pincée de sel à toute analyse. Le contrat de Jorginho prenant fin l'été prochain, c'est peut-être à ce moment-là que son agent ou Chelsea chercheront à entamer des négociations avec lui. Il serait avantageux pour son agent lors des négociations que Barcelone soit intéressé.