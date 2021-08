Barça : Jordi Alba accepte de baisser son salaire

Des négociations étaient en cours entre le camp de Jordi Alba et le FC Barcelone depuis des jours, pour une baisse de salaire. Et une issue positive a enfin été conclue ce lundi, selon les médias espagnols. Après que Gerard Piqué ait été le premier des quatre capitaines à accepter une baisse de salaire, ce qui a permis à Barcelone d'inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et l'attaquant de l'équipe B Rey Manaj à temps pour leur premier match de Liga contre la Real Sociedad, Alba a maintenant suivi.

"Personne ne devrait douter de moi"

"Personne du club ne m'a rien demandé jusqu'à il y a deux ou trois semaines", a déclaré Alba après le match de la Real Sociedad le 15 août. "J'ai toujours voulu aider et je pense que personne ne devrait douter de moi. Mon attitude a toujours été la même. "En raison du timing, c'était au tour de Piqué, mais il ne devrait y avoir aucun doute sur moi." Barcelone a donc pu conclure des accords avec Piqué et Alba, mais les dirigeants catalans restent en discussions avec les deux autres capitaines, Sergio Busquets et Sergi Roberto. Les négociations avec Sergi Roberto sont quelque peu différentes, car sa réduction de salaire ferait partie d'une prolongation de contrat, son accord actuel devant expirer l'été prochain.