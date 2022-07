Les Blaugrana s'intéressent à Inigo Martínez, le contrat du défenseur central international espagnol expirant en 2023. Selon Onda Vasca, Barcelone a informé le club basque qu'il était en mesure de faire une bonne offre pour Martinez, même s'il n'offrira pas sa clause de rachat de 80 millions d'euros. Bilbao laissera le choix au joueur : s'il veut partir et dit qu'il ne renouvellera pas son contrat, le club travaillera sur une sortie qui ne sera pas pour le montant de sa clause mais pas inférieure à 50 millions d'euros. Une solution s'apparentant à un plan B suite à l'échec dans la mission de recruter Jules Koundé.

Le Barça s'est résolu à abandonner la piste Koundé

Le nouveau président de l'Athletic, Jon Uriarte, doit faire face à son premier gros obstacle depuis sa prise de fonction en juin. L'une des priorités de son conseil d'administration est de renouveler le contrat de Martínez, mais si le défenseur central est prêt à partir, l'objectif est d'en tirer le meilleur parti. Il a quitté la Real Sociedad pour les Rouge et Blanc en janvier 2018, en échange du règlement de sa clause de rachat de 32 millions d'euros. Il a signé pour cinq saisons et les négociations pour un renouvellement ont été laissées en suspens par l'administration précédente. Si le FC Barcelone, profitant du fait qu'il a activé son dernier "levier économique", formule une offre, il en discutera avec le joueur, qui est déjà au courant de l'intérêt du club catalan.