Barça-Iniesta: "De Jong, un transfert exceptionnel"

L'arrivée de Frenkie de Jong au Barça semble pleinement ravir Andres Iniesta. "De Jong, c'est un transfert exceptionnel, un saut en avant en termes de niveau pour le club. Il est jeune, avec beaucoup de talent, et si tout va bien, il sera une référence en milieu de terrain car en plus il est entouré des meilleurs pour continuer à progresser", a plaidé, pour plusieurs médias espagnols, l'ancien taulier du milieu de terrain du Barça et de l'équipe d'Espagne qui évolue aujourd'hui au Vissel Kobe.

Iniesta a profité du passage du FC Barcelone au Japon pour venir saluer ses anciens coéquipiers.