Barça : Griezmann se confie sur ses deux saisons en Catalogne

Ce dimanche après-midi (16h15), Antoine Griezmann sera de retour au Camp Nou pour affronter son ancien club, le FC Barcelone. De retour à l'Atletico Madrid après un passage au Barça, l'attaquant français est revenu sur ces deux saisons mitigées pour DAZN.

"J'ai aimé ma deuxième année"

Arrivé au milieu d'une attaque déjà bien huilée entre Luis Suarez et Lionel Messi, Antoine Griezmann n'est jamais parvenu à se faire son trou au Barça. Lors de sa première saison, il a disputé seulement 18 matchs complets. Des statistiques loin de ses standards qui ont forcément impacté les performances du champion du Monde 2018. "La première année a été compliquée, j'étais remplaçant, je ne jouais pas, j'étais dans un autre système, à un autre poste. J'ai dû m'habituer à tout ça", explique-t-il sur la chaîne espagnole. L'arrivée de Koeman et le départ de Luis Suarez à l'Atletico Madrid permettront à Griezmann de disputer plus de rencontres lors de sa deuxième saison. "J'ai aimé ma deuxième année, je l'ai appréciée".