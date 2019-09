Barça: Griezmann et Suarez associés, Messi sur le banc

Quatre jours après son match nul heureux à Dortmund en Ligue des champions (0-0), le FC Barcelone retrouve la Liga. Les Catalans sont en déplacement sur la pelouse de Grenade, ce samedi lors de la cinquième journée (21h00).

Lionel Messi est encore trop juste pour débuter et se contente d'un rôle de remplaçant. Pas Luis Suarez, titularisé en attaque avec Antoine Griezmann et Carles Perez. Au milieu de terrain, Ivan Rakitic, Sergi Roberto et Frenkie de Jong sont associés.

Junior Firpo est lancé au poste de latéral gauche avec Clément Lenglet et Gerard Piqué dans l'axe et Semedo côté droit. Blessés, Jordi Alba, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti ne figurent pas sur la feuille de match.