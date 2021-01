Le Barça a atomisé Grenade ce samedi, pour le compte de la 18e journée de Liga (4-0). Et si le réveil de Messi a quelque peu éclipsé celui de Griezmann, le Français n'en a pas moins été brillant, alors que les deux hommes ont inscrit un doublé chacun pour un succès 4-0 acquis avec la manière. Le Français s'est montré plutôt soulagé au terme du match comme il l'a confié en zone mixte dans des propos relayés par Marca, lui qui a marqué pour la première fois depuis le 2 décembre dernier.

"Maintenant, ça va mieux"

Après avoir passé plus d'un mois sans trouver le fond des filets, l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid a inscrit les premier et quatrième buts de Barcelone à Nuevo Los Carmenes. "Sur le premier, je n'étais pas hors-jeu et c'est pourquoi je me suis lancé", a expliqué Griezmann. «Quand Ousmane [Dembele] me donne le ballon, j'essaye de tirer et heureusement, c'est rentré. Ça ne rentrait pas avant mais maintenant, il semble que les choses vont mieux ."



L'équipe de Ronald Koeman a maintenant remporté des victoires lors de trois de ses quatre derniers matches de Liga. "Nous avions besoin des trois points pour gagner et maintenir cette série", s'est félicité le Français. "Je suis très content du travail de l'équipe. Nous devons continuer à remporter les trois points, puis nous verrons ce qui se passe".