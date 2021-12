Le jeune milieu de terrain de 17 ans a subi une blessure inquiétante à la tête lors de la défaite du FC Barcelone contre le Real Betis au Camp Nou samedi et a dû être transporté à l'hôpital conformément au protocole relatif aux commotions cérébrales.

Gavi rassure le Barça

Gavi devrait être disponible pour le grand match de mercredi, lorsque le FC Barcelone se rendra en Allemagne pour affronter le Bayern Munich. Barcelone a besoin de gagner pour s'assurer une place en huitième de finale de la Ligue des Champions, car Benfica joue contre le Dynamo Kiev dans l'autre match du groupe. Si le FC Barcelone ne gagne pas, et que le Benfica le fait, c'est le club portugais qui garantit sa place dans la prochaine phase, tandis que le FC Barcelone devra descendre en Europa League.



Les joueurs ayant disputé le plus de minutes lors du match d'hier ont participé à une séance de récupération dans le gymnase, tandis que ceux qui n'ont pas joué se sont entraînés sur le deuxième terrain de la Ciutat Esportiva. Si Gavi devrait être prêt pour le Bayern, Ansu Fati ne le sera pas. Il n'a pas participé au match et n'est pas encore prêt à reprendre l'entraînement collectif.