Lorsque la nouvelle est tombée que le FC Barcelone envisageait de vendre Frenkie de Jong à Manchester United afin de lever des fonds, elle a été accueillie avec stupeur. Se débarrasser de De Jong serait le plus grand signe des mauvaises finances du club depuis le départ de Lionel Messi. Il s'avère qu'il n'est peut-être pas le seul pilier de ces dernières saisons à être sur le départ. Selon Todofichajes, les Blaugrana envisageraient ainsi une vente pour Marc-André ter Stegen. C'est le résultat de sa baisse de niveau au cours des dernières saisons, tandis que Ter Stegen lui-même commence à avoir des doutes sur son maintien en Catalogne.

Un coup d'éclat pour Newcastle ?

Le rapport mentionne le Bayern Munich et Manchester City comme deux des parties intéressées. Manuel Neuer a 36 ans et les Bavarois sont conscients de devoir trouver son remplaçant le plus tôt possible. On peut s'interroger sur la viabilité de ce rapport, car Neuer ne montre aucun signe de ralentissement et Alexander Nubel a été initialement signé pour être ce remplaçant, même s'il n'est pas encore en concurrence avec Neuer. D'un autre côté, il semblerait que Pep Guardiola préfère Ter Stegen au gardien actuel Ederson. Mais l'option la plus probable parmi les clubs cités est sans doute Newcastle United. Avec ses nouvelles liquidités, Newcastle cherchera à faire des coups d'éclat et Ter Stegen représenterait un joueur de plus haut calibre.