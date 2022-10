Sergi Roberto n'aura pas l'occasion de capitaliser sur sa bonne forme, car il risque d'être mis à l'écart pour une longue période. L'arrière droit, souvent critiqué, a été une menace constante en attaque contre Bilbao dimanche (2-0) et a été récompensé par un but après seulement 18 minutes. Mais dans les derniers instants du match, Roberto s'est effondré en se serrant l'épaule après avoir glissé.

Sergi Roberto touché

Visiblement en proie à de fortes douleurs, Roberto est resté sur le terrain pendant un certain temps et a finalement été évacué sur le chariot médicalisé. Après le match, le club a annoncé qu'il s'était disloqué l'épaule. Selon Mundo Deportivo, il sera absent pendant plusieurs semaines. Le dernier match de Barcelone avant la Coupe du monde ayant lieu le 8 novembre, cela signifie que Roberto ne sera pas sur le terrain avant la fin décembre.