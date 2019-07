Barça : Feu vert médical pour Dembélé et Ter Stegen

Ousmane Dembélé et Marc-Andre Ter Stegn sont aptes ! Le Tricolore et son compère allemand ont tous les deux participé aux premiers tests médicaux dimanche et manifestement tout est rentré dans l'ordre. Le portier avait été touché au genou en fin de saison tandis que l'international français avait manqué les matches internationaux de juin en raison d'une douleur aux ischio-jambiers.