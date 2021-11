Barça : Fabregas défend Gavi

Le FC Barcelone a laissé filer une avance de 3-0 sur le Celta Vigo samedi, dans un match qui s'est terminé sur un score de parité après une seconde période calamiteuse pour les Catalans. Parmi les joueurs blaugrana pointés du doigt, il y a l'adolescent Gavi, pourtant le milieu de terrain a été rapidement défendu par Cesc Fabregas, qui a pris la parole sur les médias sociaux pour souligner les contributions positives que le jeune international espagnol apporte à l'équipe.

Gavi est spectaculaire pour Fabregas

"Un grand match de Gavi, défensivement", a écrit Fabregas sur Twitter. "Il apprend à tous les enfants que l'âge n'a pas d'importance si vous avez une grande attitude et de la détermination". Fabregas a même répondu à plusieurs commentaires faits par d'autres à son post initial, expliquant respectueusement pourquoi il n'était pas d'accord. "Tout ne tourne pas autour du ballon et de donner des passes décisives ou de marquer des buts. Aujourd'hui, c'était un jour pour travailler, se battre et gagner", a écrit Fabregas, après qu'un utilisateur se soit demandé ce que Gavi avait exactement apporté au jeu. "Les kilomètres qu'il a parcourus de haut en bas du terrain pour aider l'équipe défensivement et sur le pressing haut ont été spectaculaires".