Pedri va-t-il rejouer en 2021 ? Rien n'est moins sûr à l'instant T puisque le milieu de terrain du Barça vient de rechuter. Touché au quadriceps de la jambe gauche, le jeune international espagnol est d'ores et déjà annoncé absent pour au moins un mois. Le nombre fou de rencontres disputées l'an passé a finalement eu raison de son physique.



Comme le rappelle AS, Pedri a pratiquement tout joué la saison dernière. Après une saison harassante en club, le Barcelonais a enchaîné avec l'Euro au cours duquel il n'a pas été ménagé par Luis Enrique qui l'a ainsi aligné notamment lors des matchs à rallonge face à la Croatie (8e de finale), la Suisse (quart de finale) et l'Italie (demi-finale) qui étaient tous allés en prolongation.



Cette saison, Pedri a eu le temps de disputer deux matchs de Liga à la fin du mois d'août et deux rencontres de Ligue des champions en septembre, avant que son physique ne dise "stop". Il va désormais devoir prendre le temps de se rétablir.