Barça : Encore un record pour Messi

Où s'arrêtera Lionel Messi ? La superstar du FC Barcelone n'en finit plus de collectionner les records et les distinctions individuelles, comme en témoigne ce chiffre hallucinant. Ce jeudi soir, Messi a aussi inscrit un doublé pour permettre au Barça de signer un succès aisé contre Leganes en huitièmes de finale de la Coupe du Roi (5-0). L'Argentin a scoré au même titre qu'Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Arthur dans ce match à sens unique. Mais cette victoire est surtout le 500ème succès de la star avec la tunique blaugrana. Un total atteint en 710 matches.

Messi fait tomber les records un par un

Dans l'histoire du championnat espagnol, peu de joueurs sont parvenus à s'approcher d'un tel chiffre. Ils ne sont que deux dans l'ère récente : Xavi Hernandez et Iker Casillas. L'ancien maître à jouer du Barça a totalisé 482 victoires avec l'écurie catalane, tandis que l'ancien capitaine du Real Madrid compte 463 succès avec le club de la capitale... Lionel Messi est bien seul sur sa planète.