Au Barça, les arrivées des stars Robert Lewandowski et Raphinha ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais l'opération dégraissage de l'effectif blaugrana représente un échec cuisant. Aucun des cinq joueurs écartés de la tournée d'avant-saison - Neto, Oscar Mingueza, Martin Braithwaite, Riqui Puig et Samul Umtiti - ne semble proche d'un départ pour le moment. Mais le cas épineux de Frenkie de Jong demeure également.

Le cas De Jong pas encore réglé

Le FC Barcelone a déclaré publiquement qu'il souhaitait garder Frenkie de Jong. Sans toutefois écarter définitivement l'idée de le vendre. Barcelone doit faire face à une dette considérable et pourrait être tenté de vendre l'un de ses actifs jouissant d'une belle cote sur le marché des transferts. S'adressant à ESPN avant le Clasico de samedi soir à Las Vegas, Joan Laporta a fait le point sur cette situation. "Il est notre joueur et nous l'aimons beaucoup. Nous avons reçu quelques offres pour Frenkie (De Jong, ndlr) mais nous ne les avons pas acceptées pour le moment, nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous avons besoin de clarifier certains aspects de sa situation." La saga se poursuit…