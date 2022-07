Relevo a publié que les deux joueurs s'entraînaient ensemble dans les installations d'entraînement de Barcelone avec l'autorisation du club, alors qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle équipe. Suarez, 35 ans, a été récemment libéré par l'Atletico Madrid et semble déterminé à rester dans le football européen, mais jusqu'à présent, aucune destination claire n'est apparue.

Les rumeurs d'un retour au bercail

Fabregas, également âgé de 35 ans, a connu une dernière saison délicate avec l'AS Monaco en Ligue 1, au cours de laquelle il a été exclu de l'équipe première et a subi une grave blessure qui l'a empêché de jouer pendant plusieurs mois. Il a été associé à un transfert surprise à Como en Serie B, mais il semble que rien ne soit encore conclu. Les deux joueurs auront beaucoup de temps et d'espace pour se maintenir en forme, puisque l'équipe de Barcelone part pour les États-Unis d'Amérique pour sa tournée de pré-saison samedi.