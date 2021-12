Les médias sportifs catalans affirment que le Barça a décidé d'écourter le prêt du jeune Yusuf Demir depuis le Rapid de Vienne, afin de faire de la place sur la masse salariale pour d'éventuelles nouvelles recrues. On apprend aussi que Demir n'a pas l'intention de retourner au Rapid et le milieu de terrain devrait plutôt poursuivre sa carrière en Allemagne.

Trois clubs allemands sur Demir

Le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen ont tous pris contact pour manifester leur intérêt pour le jeune prodige des Blaugrana. Le Barça veut se débarrasser de Demir maintenant, car son contrat comprenait une option permanente obligatoire de 10 millions d'euros si l'adolescent atteignait la barre des 10 matchs. Il en a joué neuf jusqu'à présent.