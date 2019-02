Ousmane Dembélé a pris part à l'entraînement de ce lundi à la Ciutat Esportiva du FC Barcelone, selon As, et devrait être opérationnel pour la réception du Real Madrid, mercredi soir, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. L'ailier français s'est blessé à une cheville il y a deux semaines et a manqué les quatre derniers matches des Blaugranas.