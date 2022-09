Depuis le début de l’année civile, Ousmane Dembélé reverdit avec le FC Barcelone. L’ancien rennais est en train de retrouver son niveau optimal et cela se vérifie aussi bien dans ses statistiques que dans ses performances globales.

Son retour en grâce coïncide avec l’arrivée au Nou Camp de Xavi et l’intéressé reconnait volontiers que le jeune technicien catalan est pour beaucoup dans son excellente forme. « Avec la confiance de Xavi j’étais obligé de rester. J’ai sa confiance, je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe et maintenant ça fait six ans que je suis là-bas (5 en réalité) et je me sens bien », a-t-il déclaré dans une interview à RMC.



L’international français a aussi précisé qu’il n’a jamais envisagé d’aller voir ailleurs, malgré les rumeurs qui l’annonçaient en Angleterre notamment. « J’ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après c’est des négociations, c’est contractuel, je ne me fixais pas, je ne me disais pas que j’allais quitter le club. (...) Je me rappelle d’une réunion lui et moi en décembre où je lui ai dit que j’allais signer mon contrat. Après, il y a eu ce qu’il s’est passé, mais j’ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone et je me sens bien là-bas. »



Enfin, Dembélé s’est aussi exprimé sur son poste préférentiel sur le terrain : « J’ai plus mes repères sur le côté droit quand même, parce que maintenant avec Barcelone je joue plus à droite. Mon véritable poste était numéro 10 à l’ancienne, mais si je peux jouer à droite ou dans l’axe... Je joue où on me met, l’essentiel c’est d’être sur le terrain. »