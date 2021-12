En l'absence d'Ansu Fati, blessé, les Blaugrana n'ont personne comme Ousmane Dembélé dans leurs rangs en termes d'explosivité et de verticalité. Mais son contrat expire cet été, et il n'y a aucune garantie qu'il le prolonge. Barcelone veut le garder, c'est clair, les ailiers comme lui sont rares sur ce marché, et les dirigeants ont déjà investi beaucoup d'argent sur le Français.

Le Barça veut prolonger Dembélé

Mais il exige beaucoup d'argent et semble avoir d'autres options sur la table. Il y a un fossé important entre ce que Barcelone est prêt à lui payer et ce qu'il veut être payé. Mais les Blaugrana vont faire un dernier effort pour trouver un accord avec le joueur de 24 ans avant le début de la nouvelle année, selon une information de Sport.



Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, est en dialogue avec le joueur depuis des mois. Ce dernier veut rester, mais il semble que les préoccupations financières soient la clé des discussions. Le FC Barcelone veut structurer son nouveau contrat autour de variables, tandis que Dembélé souhaite obtenir un salaire fixe lucratif. L'agent du Français, Moussa Sissoko, a rencontré Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, Tottenham et la Juventus pour entendre leurs propositions pour son client. Au début de l'année, Dembélé pourra négocier ouvertement avec chacun d'entre eux en vue d'un transfert estival. Le FC Barcelone veut absolument éviter que cela ne se produise.