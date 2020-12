Barça : Dembélé de retour contre Eibar

Blessé à la cuisse droite depuis le 5 décembre et une blessure survenue sur la pelouse de Cadiz lors de la défaite du Barça (2-1), Ousmane Dembélé devrait enfin être de retour dans le groupe du club catalan, à l'occasion du match face à Eibar, mardi soir au Camp Nou (19h15). En conférence de presse, ce lundi, Ronald Koeman a donné des nouvelles du champion du monde 2018. "Il faut encore attendre la séance d’entraînement de demain matin mais Ousmane est bien. Il s'entraîne depuis quelques temps avec le groupe, il a bien travaillé avec nous avant Valladolid. Par conséquent je souhaite dire que oui, en principe, il devrait être convoqué."

