Barça: Dembélé de nouveau blessé !

Après avoir disputé toute la rencontre à Bilbao (défaite 1-0), vendredi dernier, en ouverture de la Liga, Ousmane Dembélé va manquer les 5 prochaines semaines de compétition avec le FC Barcelone.

L’international français est de nouveau victime d’une déchirure aux ischio-jambiers, cette fois-ci à la jambe gauche.

C’est un coup dur pour le FC Barcelone, qui a débuté la saison sans Lionel Messi et qui a perdu Luis Suarez, touché au mollet du côté de San Mamés.

