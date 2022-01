Après l'ultimatum du FC Barcelone suivi d'une non-convocation de la part de son entraîneur Xavi, Ousmane Dembélé a repris la main dans le jeu de ping-pong qui l'oppose à son club. Ce dimanche, l'attaquant tricolore ne s'est pas présenté à l'entraînement, prétextant une indisposition d'ordre gastrique. Le Barça a communiqué sur le sujet et semble particulièrement perplexe quant à la véracité de la chose.



Comme le raconte AS, tous les joueurs du FC Barcelone se sont présentés les uns après les autres ce dimanche, mais aucune trace d'Ousmane Dembélé qui a alors été contacté par téléphone par un partenaire. Ce dernier lui a alors répondu qu'il souffrait de maux d'estomac et qu'il s'excusait de ne pouvoir être présent. Le média indique qu'au sein du Barça, cette excuse aurait laissé dubitatif.

Sanction possible

De plus, l'ancien du Stade Rennais devrait être sanctionné pour non-respect des règles et pour ne pas s'être présenté à quelques heures du voyage à Alaves (21h). Dembélé a été prévenu de cette réprimande à venir. Toujours d'après AS, le département juridique du club étudie la question de près pour décider d'une sanction adaptée.