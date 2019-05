Barça: De Jong rêve déjà de Messi 

Frenkie de Jong a hâte de retrouver Lionel Messi au FC Barcelone. L'actuel milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, qui rejoindra officiellement les Catalans lors du prochain mercato d'été, a évoqué, au micro de Fox Sports, sa future relation avec l'Argentin.

"Je serai très ému de le voir à l'entrainement. Je crois que je vais tout le temps lui donner la balle", a ironiquement déclaré De Jong sur la chaîne anglaise avant d'ajouter que sa signature chez les Blaugranas allait lui permettre de progresser.

"Je ne vais pas changer ma manière d'être, peu importe s'il y a plus de projecteurs à Barcelone. Je suis curieux de me rendre là-bas et je suis pressé d'apprendre des meilleurs", a affirmé le récent champion néerlandais.