Le milieu de terrain du FC Barcelone a été le bouc émissaire de nombreuses personnes concernant la mauvaise forme des Blaugrana, et s'il est vrai qu'il n'a pas été à la hauteur, le Néerlandais ne pense pas qu'il soit juste d'avoir été surveillé d'aussi près. Il s'est confié à NOS dans des propos rapportés par Mundo Deportivo et a donné sa réponse. "Aujourd'hui, soit vous êtes très bon, soit vous êtes très mauvais", a-t-il déclaré. "J'aime le football, donc je lis aussi les journaux. Je me rends compte que beaucoup de gens se parlent entre eux.

De Jong en a assez des critiques

"Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas vraiment les matches. Ou bien ils les regardent et ensuite ils prennent leurs opinions des commentateurs et des analystes. Si tout le monde s'imite, il va y avoir une atmosphère où les choses vont mal. Je n'ai pas été mauvais, même si je n'ai pas non plus atteint mon meilleur niveau très souvent cette saison. Si vous jouez simplement à plat, ça peut aller, mais pour certaines personnes, c'est tout de suite mauvais." De Jong a rejoint le FC Barcelone à l'été 2019, refusant d'autres propositions plus lucratives pour jouer au Camp Nou aux côtés de Lionel Messi. L'Argentin est parti maintenant et Barcelone est dans une situation très différente de ce qu'elle était à l'époque.