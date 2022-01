Barça : De Jong apprécié par le Bayern

L'avenir de Frenkie de Jong est incertain. Il a du mal à être performant depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman en octobre et le coach catalan a montré sa préférence pour utiliser Sergio Busquets, Pedri et Gavi dans son milieu de terrain. De Jong a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Ajax à l'été 2020 pour 85 millions d'euros, mais il n'a jamais été en mesure de reproduire la forme qui lui a valu d'être transféré en premier lieu. Il existe une école de pensée selon laquelle une séparation des chemins pourrait être la meilleure option pour toutes les parties.

Le Bayern veut détrousser le Barça

Et c'est dans ce contexte que des prétendants potentiels sont apparus. Selon Sport, le Bayern Munich est l'un de ces prétendants. Le club allemand serait intéressé par la signature du Néerlandais lors de cette fenêtre de transfert de janvier. Et le FC Barcelone pourrait se réjouir de cette vente. Leur situation financière est bien connue et la vérité est qu'ils souhaitent libérer de l'espace et de l'argent pour aller chercher Erling Haaland lors de la fenêtre de transfert d'été. Le Norvégien est le grand rêve de Joan Laporta.