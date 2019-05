Barça: Dani Alves vient en défense de Leo Messi 

L'élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à Liverpool (0-3, 4-0) a laissé des traces du côté du Barça. Les critiques n'ont pas manqué et même Leo Messi a été chahuté par certains supporters à l'aéroport. "Il y a peu, lors du match aller contre Liverpool, ils disaient que Messi était stratosphérique, un extra-terrestre. Je continue de penser que si on ne peut pas toucher à quelqu'un c'est Messi, pour ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain", a expliqué Dani Alves, aujourd'hui au PSG, dans les colonnes du Mundo Deportivo.

️ Dani Alves: “Hace nada, en el partido de ida contra el Liverpool, dijeron de Messi que era estratosférico, un extraterrestre. Sigo pensando que si alguien de quien no se puede hablar es de Messi, por lo que aporta dentro y fuera del campo"https://t.co/GxMQLcJtiR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 11 mai 2019